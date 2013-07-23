Реконструкція Володимирської гірки обійдеться Києву в 82 мільйони

У КМДА сподіваються, що реконструкцію Володимирської гірки буде завершено у найближчі два роки

Для проведення робіт з реконструкції Володимирської гірки в Києві необхідне фінансування у розмірі 82 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні заступник голови Київської міської державної адміністрації Михайло Кучук після інспекційного обстеження Володимирської гірки та колони Магдебурзького права.

За словами Кучука, роботами буде охоплено 10,4 га території. Заступник голови КМДА висловив сподівання, що роботи будуть завершені у найближчі два роки.

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов, своєю чергою, зазначив, що на реконструкцію Володимирської гірки та колони Магдебурзького права разом зі сходами до нього цього року витрачено 18 млн грн.

У даний час роботи на обох об'єктах знаходяться на завершальній стадії, закінчити реконструкцію планують до початку святкування 1250-річчя хрещення Київської Русі, тобто до 26 липня.

«Що стосується обсягів фінансування, то Володимирська гірка – це 8 млн грн і колона Магдебурзького права – приблизно 10-11 млн грн. Це те, що ми фінансуємо сьогодні», – сказав Попов.

За його словами, на сьогодні на Володимирській гірці виконано лише четверту частину робіт, передбачених поетапним проектом реконструкції цього об'єкту, водночас найближчими днями буде готове місце для проведення основних заходів з нагоди хрещення Київської Русі. Виконано відповідні роботи із заміни системи освітлення, оновлено огорожі та наземне покриття тощо.

Біля колони Магдебурзького права завершується будівництво нових сходів та озеленення території, зокрема, встилають землю трав'яним покриттям.

«В цих місцях ми не могли робити щось таке, що буде швидко руйнуватись, тобто те, що сьогодні зроблено на двох об’єктах, – це на 20 років експлуатації. Ми домовимося з управлінням внутрішніх справ про те, що буде чергування. А в принципі треба встановлювати відеоспостереження і таким чином знімати інформацію про якісь прояви вандальні. Але сподіваюсь, що в таких святих місцях совість повинна працювати більш ефективно в кожного з нас», – зауважив Попов.

Кучук також повідомив, що для укріплення схилу, на якому стоїть пам'ятник князю Володимиру Великому, встановлено 64 сваї, які дали можливість укріпити монумент на багато років.

«Все що зроблено з благоустрою – це найкращі матеріали, дороговартісні. Ми сподіваємось, що ця реконструкція повинна зберегтися на десятиріччя», – запевнив заступник голови КМДА.