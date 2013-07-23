На Київщині п'яний екс-даішник врізався у мікроавтобус

Внаслідок ДТП двоє пасажирів мікроавтобуса отримали численні травми

Прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього державтоінспектора відділення ДАІ Обухівського райвідділу ГУ МВС України в Київській області, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Встановлено, що державтоінспектор, рухаючись на легковому автомобілі, порушив Правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з мікроавтобусом. Крім того, легковик, яким керував міліціонер, не перебував на обліку в органах ДАІ.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів мікроавтобуса отримали численні травми.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.