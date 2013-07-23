На Київщині п'яний екс-даішник врізався у мікроавтобус
Даішник виїхав на зустрічну смугу
Внаслідок ДТП двоє пасажирів мікроавтобуса отримали численні травми
Прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього державтоінспектора відділення ДАІ Обухівського райвідділу ГУ МВС України в Київській області, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Встановлено, що державтоінспектор, рухаючись на легковому автомобілі, порушив Правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з мікроавтобусом. Крім того, легковик, яким керував міліціонер, не перебував на обліку в органах ДАІ.
Внаслідок ДТП двоє пасажирів мікроавтобуса отримали численні травми.
Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.