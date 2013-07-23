Попов сьогодні зустрінеться з депутатами Київради

Попов обговорить з депутатами подальші дії у зв'язку з блокуванням Київради

Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов сьогодні, в другій половині дня, обговорить з депутатами Київради подальші дії у ситуації з блокуванням роботи міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Попов сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи відбудеться сьогодні запланована зустріч.

За його словами, зустріч пройде у закритому режимі, тобто – без представників преси.

«Так (відбудеться – УНІАН). Після обіду, о 2-3-й годині. Вона буде закрита. Ми б хотіли обговорити... відверто сісти поговорити про ситуацію, і що далі робити», – сказав Попов.

Як повідомляв УНІАН, опозиція вважає, що обрана у травні 2008 року Київрада, яка відпрацювала свій 5-річний термін, з 2 червня є нелегітимною.

11 липня у Києві кілька сотень людей під прапорами опозиційних сил, а також незалежні активісти протестували проти нелегітимного, на їхню думку, засідання Київради.

Також представники партій «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» заблокували трибуну Київради.

Віталій Кличко 18 липня заявив, що «УДАР» протидіятиме всіма методами, щоб не допустити проведення нелегітимної сесії Київради.