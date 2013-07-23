ДАІ: Винуватець масової ДТП у Києві був смертельно п'яний

Огляд на наявність алкоголю в крові патрульні провели на місці / Фото: «Автополігон»

Столична Державтоінспекція підтвердила, що 40-річний водій кросовера Infinity FX37S, який пошкодив чотири автомобілі в районі станції метро «Шулявська» і намагався втекти, був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляють «Вести» з посиланням на прес-службу ДАІ Києва.

«Огляд на наявність алкоголю в крові провів наш патруль на місці ДТП. Водій дійсно виявився п'яним: прилад для вимірювання Drager показав 2,6 проміле при допустимій нормі не більше 0,2 проміле. Після огляду «швидка допомога» забрала порушника. З переломом ключиці і ударами госпіталізовано і водія ВАЗ», – розповіли в прес-службі столичної ДАІ.

Водій Infinity – Асєєв Володимир Юрійович, 1973 року народження – родом з Чернігова. Згідно техпаспорту, автомобіль належить компанії «Філіп Морріс Україна».

Численні свідки оточили машину швидкої допомоги, в якій сидів Асєєв, і вимагали на місці провести перевірку на вміст алкоголю в крові.

Нагадаємо, в неділю, 21 липня, близько 19:45 на вулиці Вадима Гетьмана, 1 в Солом'янському районі Києва сталося ДТП за участю 5 авто.

Як стало відомо, водій Infinity FX37, рухаючись по вул. Гетьмана, допустив зіткнення з попутним автомобілем Geely.

Вдаривши машину в задню частину, винуватець аварії спробував втекти з місця події. Однак через 500 метрів, повертаючи на проспект Перемоги, він на повному ходу врізався у ВАЗ, зачепивши при цьому два припаркованих Pegeout.