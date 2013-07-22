СБУ оголосила в розшук депутата Київської облради

СБУ оголосила у всеукраїнський розшук депутата Київської обласної ради за підозрою у незаконному заволодінні кредитними коштами банківських установ Києва та Київської області на загальну суму понад 500 мільйонів гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, депутат очолював угрупування, в яке входило понад 20 осіб: працівники банківських установ, керівники приватних підприємств.

Встановлено, що впродовж 2008-2012 років зловмисники запровадили шахрайську схему отримання завідомо незворотних кредитів під заставу земельних ділянок за завищеною у 5 разів оцінкою. У подальшому отримані незаконно кошти вони легалізовували шляхом купівлі інших земельних ділянок та фінансування будівництва об’єктів нерухомості на території Київської області.

Наразі встановлено 15 фактів злочинної схеми на загальну суму понад 500 мільйонів гривень.

За матеріалами СБУ слідчим управлінням ГУ МВС України в Києві розпочато кримінальні провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Організатору шахрайської схеми – депутату обласної ради оголошено про підозру. Судом першої інстанції стосовно вказаної особи винесено ухвалу про її затримання. Підозрюваного оголошено у всеукраїнський розшук, йдеться в повідомленні.

Триває слідство, у ході якого встановлюються й інші епізоди протиправної діяльності угрупування, долали в СБУ.