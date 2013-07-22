Столичні профспілки вимагають розблокування Київради

Попов зустрівся з представниками профспілок Києва

Столичні профспілки повністю підтримують позицію голови Київської міськдержадміністрації Олександра Попова про необхідність якнайшвидшого розблокування роботи Київської міської ради та вирішення нагальних питань щодо соціального захисту бюджетників. Про це йшлося під час зустрічі представників профспілок і голови КМДА 22 липня.

Як зазначив, зокрема, голова Київської міської ради профспілок Валентин Мельник, кияни стурбовані ситуацією навколо Київради та ймовірними негативними наслідками, які можуть спровокувати дії окремих політичних сил. «Політики повинні зрозуміти, що політичні питання – це політичні питання, а питання життєзабезпечення і міста, і людини праці, мабуть, це зовсім інше. Зараз ми отримуємо багато дзвінків. Люди стурбовані, що їх чекає в серпні. Тому що серпень – це місяць підготовки до навчального року, коли потрібно провести ремонт. І підготовки до зими – запастися якимись продуктами, речами тощо. Але ясності (з фінансуванням – ред.) немає. Ми безумовно будемо радитися з членськими організаціями, треба запросити політиків, щоб вони самі почули від людей їхні вимоги», – зазначив Мельник.

«Дійсно, політика лихоманить місто Київ, економіку міста. Все зараз зводиться до того, яка партія візьме гору. І жоден політик не думає, чи є сьогодні гроші у наших людей, які працюють на наших підприємствах для того, щоб прогодувати свої родини, – зазначила у свою чергу голова профспілки працівників ЖКГ та сфери послуг Тамара Костюк. – Я не знаю, як прийти в колективи і що говорити. Нехай політики приїжджають в трудові колективи і розповідають, як їм жити далі». Костюк додала, що профспілки повністю підтримують позицію Олександра Попова про необхідність якнайшвидшого розблокування роботи Київської міської ради та вирішення нагальних питань щодо соціального захисту бюджетників.

Прес-служба КМДА нагадує, що в результаті втручання окремих парламентаріїв з фракцій «Батьківщини», «Свободи» і «УДАР» у роботу Київради 11 липня не були прийняті рішення про виділення коштів на виплату муніципальних надбавок працівникам бюджетної сфери, на підготовку міського господарства, в тому числі шкіл і дитячих садів, до опалювального сезону, а також на фінансування багатьох інфраструктурних проектів. За останні місяці в міському бюджеті акумульовані ресурси, необхідні для вирішення цілого ряду соціальних і господарських проблем. Але фінансування цих витрат виконавча влада може здійснити виключно за рішенням депутатів міської ради.

Зрив тільки одного засідання Київради призвів до того, що працівники бюджетної сфери не отримали муніципальних надбавок на загальну суму 98,5 млн грн. Вчителям не були виділені 63,5 млн грн, лікарям – 28,3 млн грн, працівникам культури – 4,2 млн грн, працівникам галузі «Фізична культура і спорт» – 2,0 млн грн, соціальним працівникам – 0,5 млн грн. Також 1,2 млн грн не отримають за участь у громадських роботах люди, які перебувають на обліку в центрах зайнятості.

Переговори про розблокування роботи Київради з представниками фракцій «Батьківщини», «Свободи» і «УДАР», ініційовані главою КМДА, не мали позитивного для Києва результату. Політики відмовилися розблокувати роботу навіть для прийняття рішень із соціальних питань, вимагаючи призначення виборів до Київради. Отже, навіть якщо Верховна Рада ухвалить рішення про проведення виборів у перший день роботи у вересні, робота новообраної Київради розпочнеться не раніше грудня 2013 року. Таким чином, до цього часу муніципальні надбавки працівникам бюджетних організацій виплачуватися не будуть.

Олександр Попов під час зустрічі з представниками профспілок закликав їх не допустити в столиці соціального вибуху через ймовірне скорочення соціальних програм і програм з розвитку міста. «Прошу зробити все необхідне, щоб не допустити соціального вибуху через ймовірне скорочення соціальних програм і програм з розвитку міста, щоб люди не вийшли на вулиці. Розкажіть людям, що столична влада разом з ними. Що сьогодні ми робимо все можливе, щоб Київрада була розблокована, і кияни отримали належні їм кошти», – зазначив Олександр Попов.