Регіонал пропонує відбудувати в Києві Десятинну церкву

Звести Десятинну церкву вирішив Юрій Мірошниченко

Народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко зареєстрував у Верховній Раді законопроект, у якому пропонується відбудувати Десятинну церкву в Києві.

Як повідомляється на сайті ВР, відповідний проект закону №3007 «Про відродження унікального Символу православ'я – церкви Богородиці (Десятинної) в місті Києві» був зареєстрований у парламенті 22 липня.

Повний текст документу на сайті парламенту поки що відсутній.

***Десятинна церква (церква Пресвятої Богородиці) – перша кам'яна церква Київської Русі. Споруджена давньоруськими і візантійськими майстрами в 989 роках у період князя Володимира Великого Святославовича, на її спорудження та утримання виділялася десята частина княжих доходів – десятина, звідси і назва храму.

Залишки фундаменту Десятинної церкви є пам'яткою національного значення.

Раніше в Міністерстві культури заявляли, що відтворення Десятинної церкви неможливе, оскільки, зокрема, стан залишків храму дозволяє лише в загальних рисах зрозуміти планувальну структуру пам’ятки. Достеменно не відомі функціональне призначення окремих компатриментів храму, кількість куполів, місце розташування окремих елементів та прикрас тощо. Відтак, авторські реконструкції не можуть бути підґрунтям для науково-достовірної архітектурної реконструкції.