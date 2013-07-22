На акції проти забудови столичного скверу побили журналістів

Серед «охоронців» активісти впізнали учасників нальоту на будинок вчительки Ніни Москаленко

У Києві під час сутички в ході захисту місцевими жителями скверу на вулиці Тверській від рук невідомих постраждало двоє журналістів.

Про це у коментарі «Українській правді» заявив народний депутат Юрій Сиротюк.

За його словами, забудовники сьогодні вранці із залученням техніки повністю зруйнували сквер, де було близько ста дерев, які вони зрізали. Для охорони забудовники «зігнали близько п'ятдесяти осіб».

«На місце прибуло багато активістів, журналістів. Там відбулася штовханина з так званою охороною. В результаті штовханини в журналіста «Дорожнього контролю» Андрія Дзіндзя забрали посвідчення, вдарили його», – розповів Сиротюк.

«Вони вдарили його один раз, потім ще раз. Також у спину вдарили фотокореспондента, який працював на місці», – додав депутат.

«Це звичайний типовий «бєзпредєл» з «ті тушками» і прикриттям з боку міліції. Міліція стоїть, в очі дивиться, але не реагує. Ситуація погана, але типова», – сказав Сиротюк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації ВО «Свобода», сьогодні, 22 липня, «рейдери відновили незаконні будівельні роботи по Тверській, 16 в Києві». Повідомляється, що вже по завершенню акції протесту міліціонери затримали її учасника – «свободівця» Сергія Бондаря. Нині націоналісти вирушили до райвідділу міліції на Прорізній, 12-Б з вимогою відпустити затриманого активіста.

Як повідомляє «Свобода», «під прикриттям найманців і купленої міліції забудовники встановили паркан, вирубали всі дерева на території єдиного в мікрорайоні скверу та розпочали рити котлован. Попри значні сили рейдерів, активісти перекрили виїзд вантажівкам будівельників. Але через злочинну бездіяльність міліціянтів та переважаючу кількість рейдерів, адже більшість місцевих мешканців в цей час були на роботі, кияни були змушені припинити акцію протесту. Було призначено громадські збори на 20:00 23 липня, про які буде попереджено усіх місцевих мешканців та мобілізовано націоналістів. Також до того часу місцеві активісти підготують колективні судові позови».

Водночас, як написав на своїй сторінці у Facebook громадський активіст Віталій Уманець, двох «спортсменів», які були в охороні, впізнали.

«... вони брали участь у рейдерському захопленні будинку вчительки Ніни Москаленко і проходять у кримінальній справі як невстановлені особи. Міліція нібито не може знайти цих людей, але зараз на Тверській відмовляється їх затримувати», – написав Уманець.

За його словами, рейдери підігнали дві вантажівки, якими вивозять спиляні дерева. Одну з них активісти заблокували.