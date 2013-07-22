Кияни на дорожніх ямах намалювали Попова (фото)

«Портрет» Попова з'явився в Голосіївському районі / Фото: Facebook Миколи Даневича

У столиці на дорожніх ямах намалювали обличчя голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова.

Таке зображення з'явилося в Голосіївському районі, повідомляє Кореспондент.net.

На даний момент дорожнє покриття на даній ділянці почали терміново ремонтувати.

Нагадаємо, ще в лютому глава КМДА заявляв, що стан київських доріг та їх ремонту є дуже проблемним, і пообіцяв терміново вирішити це питання.

Відзначимо, що подібну ідею реалізували раніше рекламісти Єкатеринбурга, отримавши за проект безліч нагород профільних фестивалів.