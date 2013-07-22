Кияни на дорожніх ямах намалювали Попова (фото)
17:04, 22 липня 2013Київ
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Яму почали терміново латати
«Портрет» Попова з'явився в Голосіївському районі / Фото: Facebook Миколи Даневича
У столиці на дорожніх ямах намалювали обличчя голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова.
Таке зображення з'явилося в Голосіївському районі, повідомляє Кореспондент.net.
На даний момент дорожнє покриття на даній ділянці почали терміново ремонтувати.
Нагадаємо, ще в лютому глава КМДА заявляв, що стан київських доріг та їх ремонту є дуже проблемним, і пообіцяв терміново вирішити це питання.
Відзначимо, що подібну ідею реалізували раніше рекламісти Єкатеринбурга, отримавши за проект безліч нагород профільних фестивалів.
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