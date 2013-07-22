На Київщині міліція з початку року затримала понад 200 злочинців
Всі затримані перебували у розшуку
Затримані розшукувалися за вбивства, розбійні напади і зґвалтування
На Київщині з початку року правоохоронці розшукали 209 осіб, які перебували в розшуку за скоєння кримінальних правопорушень.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Зокрема, розшукувалися особи за вбивства, розбійні напади, зґвалтування та інші кримінально карні діяння, зазначається в повідомленні.
За даними прокуратури, оскільки вказані особи, переховуючись, ухилялися від слідства та суду, усіляко унеможливлювали розслідування скоєних ними кримінальних правопорушень та розгляду справ у судах, до частини з них судом застосовані запобіжні заходи – тримання під вартою.
Слідство у цих кримінальних провадженнях відновлено, проводяться слідчі дії, а низку кримінальних проваджень вже направлено до суду для розгляду по суті, поінформували в прес-службі.