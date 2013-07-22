На будівництві трамвая на столичну Троєщину вкрали 2,5 мільйона

Підрядник вніс неправдиві дані щодо обсягу виконаних робіт

Прокуратура Києва встановила факти завищення вартості виконаних робіт у ході будівництва трамвайної лінії на житловому масиві Троєщина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, встановлено, що за результатами конкурсних торгів у 2012 році комунальне підприємство «Житлоінвестбуд-УКБ» уклало з одним зі столичних товариств договір на виконання робіт із завершення будівництва трамвайної лінії на Троєщині на загальну суму близько 126 млн грн.

Однак у подальшому підрядна організація внесла до фінансових документів неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт та кількості встановленого обладнання, завищивши їхню вартість на суму майже 2,6 млн грн. У свою чергу, посадові особи «Житлоінвестбуд-УКБ», не перевіривши відповідність внесених даних фактично виконаним роботам, незаконно перерахували товариству вказані бюджетні кошти.

За результатами перевірки управлінням правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури Києва стосовно посадовців КП «Житлоінвестбуд-УКБ» внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Триває слідство.