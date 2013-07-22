На Повітрофлотському мосту в Києві «повісили» даішника (фото)

Ніякої записки чоловіки не залишили / Фото: First Gear

Сьогодні вранці на Повітрофлотському мосту Києва невідомі підвісили за шию манекен у формі працівника Державтоінспекції.

За словами очевидців, двоє невідомих чоловіків зупинилися на мосту, витягли з багажника переодягнену у форму ДАІ ляльку, наділи їй на голову целофановий пакет і підвісили за шию, повідомляє видання First Gear.

Яке смислове навантаження несуть дії невідомих, на даний момент не ясно. Ніякої записки чоловіки також не залишили.

Реакція водіїв послідувала негайно. Деякі навіть гальмували біля мосту і вискакували зі своїх машин. Правда, коли ставало ясно, що це всього лише лялька, лише сміялися.

Чи прибрали манекен даішника, поки не відомо.