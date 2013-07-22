Суд відмовився віддати в оренду 30 га лісу під Києвом

Підприємство претендувало на землі ДП «Бориспільське лісове господарство»

Вищий господарський суд України задовольнив касаційну скаргу прокуратури Київської області у справі за позовом ТОВ «Р.Г.М.» до Головурівської сільської ради, ДП «Бориспільське лісове господарство», ДП «Центр державного земельного кадастру» про визнання недійсним державного акту на право постійного користування землею.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, суд касаційної інстанції скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій та відмовив у задоволені позову ТОВ «Р.Г.М.», яке вимагало визнати недійсним державний акт на право постійного користування землею ДП «Бориспільське лісове господарство» та, як результат, хотіло отримати ці землі в оренду з правом викупу.

Не погоджуючись з прийнятими у справі судовими рішеннями, прокуратура звернулася до суду з касаційною скаргою. Підставою для подання касації стало порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, зазначили в прокуратурі.

Таким чином підприємство намагалося у судовому порядку безпідставно набути у власність понад 30 га лісових земель, підкреслюється в повідомленні.

Завдяки втручанню органів прокуратури області з користування ДП «Бориспільське лісове господарство» упереджено незаконне вибуття земельних ділянок лісового призначення площею понад 30 га. Ділянку повернуто державі, зазначили в прокуратурі.