Попов скасував зустріч з лідерами опозиції

Замість зустрічі з опозиціонерами Попов вирішив зустрітися з профспілками

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов скасував зустріч з лідерами опозиційних фракцій – Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком і Олегом Тягнибоком.

Замість цього, він вирішив обговорити ситуацію, що склалася, з профспілками бюджетників Києва, на яких, в першу чергу, відбився зрив сесії Київради 11 липня. Про це повідомило джерело в КМДА.

«Олександр Павлович у п'ятницю зустрічався з народними депутатами, які були обрані до київських мажоритарних округів. Вони досягли згоди з декількох ключових питань, зокрема, про необхідність проведення виборів у Києві. Але не з головного. Опозиційні депутати заявили, що продовжуватимуть блокувати роботу Київради. Тому Попов вирішив провести широкі громадські слухання з трудовими колективами, щоб уникнути соціальної напруги, а потім вже зустрітися з лідерами опозиційних фракцій», – повідомляє джерело.

Нагадаємо, 11 липня народні депутати від опозиції заблокували роботу Київради. В результаті, за інформацією КМДА, близько півмільйона киян не зможуть отримати стимулюючі надбавки, що виплачуються з міського бюджету.

Зокрема, Київрада має ухвалити рішення про виділення 98,5 млн грн на муніципальні надбавки працівникам соціально-культурної сфери в липні, серпні, вересні. Вчителі повинні були додатково отримати 63,5 млн грн, лікарі – 28,3 млн грн, працівники культури – 4,2 млн грн, працівники галузі «Фізична культура і спорт» – 2,0 млн грн, соціальні працівники – 0,5 млн грн.