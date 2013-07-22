П'яний на позашляховику розбив 4 автомобілі і намагався втекти (фото, відео)

У водія ВАЗу – підозра на перелом ключиці

У неділю, 21 липня, близько 19:45 на вулиці Вадима Гетьмана, 1 в Солом'янському районі Києва сталося ДТП за участю 5 автомобілів.

Як стало відомо, водій Infinity FX37, рухаючись по вул. Гетьмана, допустив зіткнення з попутним автомобілем Geely, повідомляє «Автополігон».

Вдаривши машину в задню частину, винуватець аварії спробував втекти з місця події. Однак через 500 метрів, повертаючи на проспект Перемоги, він на повному ходу врізався у ВАЗ, зачепивши при цьому два припаркованих Pegeout.

Після цього розбитий і некерований кросовер вилетів на тротуар і зупинився на газоні, ледь не збивши жінку з коляскою.

В аварії постраждав водій ВАЗ (підозра на перелом ключиці) і винуватець аварії (садна, забиття). Водій ВАЗ відмовився від госпіталізації, хоча відчував себе дуже погано.

У ВАЗ повністю розбита задня частина. У Infinity сильно розбито передок, спрацювали подушки. У Geely розбита задня частина. Припарковані Pegeout відбулися зчесаними лівими бортами.

Пожежні змили бензин, який рясно витікав з бензобака розбитого ВАЗа, з проїжджої частини.

На місці події зібрався натовп. Люди затримали водія Infinity, який знову намагався втекти, на цей раз пішки, і навіть намагалися зв'язати його. Очевидці не відпускали швидку з винуватцем аварії, вимагаючи назвати його особистість і провести експертизу на алкоголь на місці. Візуально, чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

У результаті аварії утворилася значна пробка від Караваєвих Дач у напрямку станції метро «Шулявська».

Фото: «Автополігон»

Відео: Youtube