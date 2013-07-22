Опозиція зареєструвала постанову про призначення київських виборів

Проект передбачає проведення виборів через 60 днів від дня опублікування постанови

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови «Про призначення позачергових виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради (щодо проведення виборів через 60 днів від дня її опублікування)».

Автором проекту, розміщеного на сайті ВР, є народний депутат Володимир Яворівський (фракція «Батьківщина»).

Якщо виходити з того, що третя сесія Верховної Ради сьомого скликання розпочнеться у вівторок, 3 вересня, і даний проект постанови не може бути ухвалений раніше цієї дати, то вибори, в разі підтримки парламентом документа, можуть бути проведені не раніше, ніж у листопаді 2013 року.