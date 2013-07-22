Постраждала при зіткненні КамАЗа і автобуса впала в кому

В результаті ДТП постраждали 8 людей / Фото: «Автополігон»

Одна із 8 постраждалих при зіткненні КамАЗа з пасажирським автобусом під Києвом знаходиться у тяжкому стані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Як нагадали у наглядовому відомстві, аварія сталася 20 липня на трасі «Київ-Димер» неподалік с. Старі Петрівці Вишгородського району.

Попередньо встановлено, що КамАЗ виїхав на зустрічну смугу та врізався в рейсовий автобус «Богдан».

Внаслідок зіткнення постраждали 8 пасажирів автобуса, з них троє неповнолітніх дітей. Всі постраждалі доставлені до Вишгородської центральної районної лікарні.

За даними прокуратури, нині стан здоров’я однієї потерпілої вкрай важкий, жінка знаходиться в комі. Двох неповнолітніх дітей направлено на лікування до Києва.

Водії вантажівки та автобуса практично не постраждали. За попередніми висновками експертів, вони були тверезі, йдеться в повідомленні.