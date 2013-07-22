Столичні комунальники демонтували пам'ятник Перуну (фото)

Статую Перуна демонтували вночі / Фото: «Сегодня»

Комунальні служби демонтували статую Перуна, встановлену в суботу біля Історичного музею в Києві.

Статуя Перуна була встановлена на місці, де, як припускається, був пантеон слов'янських богів до прийняття християнства. Статую вирізав зі стовбура дуба львівський скульптор Антон Лубій, повідомляє «Сегодня».

Більше двохсот людей супроводжували доставку статуї від Видубичів до Історичного музею. Перун був встановлений, незважаючи на вимоги міліції надати дозвіл Департаменту благоустрою КМДА. А вночі він був демонтований.

«Ось, що залишилося від поставленого Перуна. Молоді хлопці, які намагалися охороняти статую, уточнили, як все відбувалося. Спочатку приїхали люди, які, ймовірно, не відносяться до офіційної службі благоустрою при Київраді, а можуть бути якимось приватним підприємством, що займається благоустроєм. Потім беркути відтіснили охорону Перуна і ті його забрали», – пише на своїй сторінці Facebook Діна Герцрікен.