У Києві відкрилася виставка квітів, присвячена Хрещенню Русі (фото)

На Співочому полі представлено 8 квіткових композицій

20 липня для киян та гостей столиці відкрилася виставка квіткових композицій на Співочому полі Печерського ландшафтного парку, що приурочена до 1025-річчя хрещення Київської Русі.

На відкритті побували перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко та митрополит Київський і всієї України Володимир, повідомляє прес-служба КМДА.

На 2 тис. кв. м представлено 8 квіткових композицій: «Таїнство хрещення немовляти», «Апостол Андрій Первозванний», «Княгиня Ольга», «Нестор Літописець», «Оранта». Одна з інсталяцій – «Шлях до істини» – складається з трьох експозицій: кораблі часів Київської Русі, що на хвилях Дніпра проходять повз Києво-Печерську лавру в бік Володимира Великого. Усього для створення виставки було використано майже 300 тисяч квітів, а також інші матеріали, такі як гравій, пісок, мармурова крихта.

Як розповіли організатори, це перша в Україні тематична духовна виставка, яка створювалася київзеленбудівцями. Над нею протягом 7 днів працювало близько 20 людей із кожного району. Макети інсталяцій, розроблені дизайнерами комунального об’єднання, були погоджені радою «Київзеленбуду» та Українською православною церквою.

Виставка триватиме з 20 липня до 11 серпня. Вхід на виставку для дітей до 7 років, інвалідів та ветеранів ВВВ, а також учасників ліквідації аварії на ЧАЕС – безкоштовний. Для інших осіб вартість квітка – 25 грн. Виставка працюватиме з 9:00 до 21:00.