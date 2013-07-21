У Києві встановили пам'ятник Перуну (відео)

У Києві встановили пам'ятник Перуну.

Це вже третій в місті пам'ятник українському Зевсу-Перуну. Першого втопив ще князь Володимир. Другого торік зрубали вандали.

Але старовіри переконані, цей буде третім та останнім, йдеться в сюжеті ТСН.

Встановлювали бога з жертвами: хлібом, сіллю, овочами. "Це принесення пожертв нашим рідним богам. Приносили мед, сир, хліб, овочі. Таким чином з'єднувались із тою силою рідних богів і богинь", - розповів один із учасників встановлення.