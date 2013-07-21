На Київщині КамАЗ зіткнувся з рейсовим автобусом: 4 поранених

Проводиться розслідування

Поблизу села Старі Петрівці Вишгородського району Київської області учора, 20 липня, о 16:30 на трасі Київ-Овруч сталося зіткнення вантажного автомобіля КамАЗ з рейсовим автобусом «Богдан». Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди четверо людей госпіталізовано до центральної районної лікарні м. Вишгород. За фактом події проводиться розслідування.

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