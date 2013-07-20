У Мінкульті заспокоюють: передані УПЦ МП об’єкти Лаври досі належать державі

75 об’єктів Лаври передані церкві лише у користування

Заступник міністра культури України Віктор Балюрко наголошує, що передані у безоплатне користування Києво-Печерській Лаврі 75 об'єктів і споруд залишаються у державній власності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури, про це він сказав під час церемонії передачі 75 об’єктів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.

У церемонії підписання взяли участь перший заступник міністра культури Тимофій Кохан, заступник міністра культури Балюрко, митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Любомир Михайлина.

Митрополит Павло подякував за прийняте урядове рішення, яке юридично впорядкує фактично існуючу ситуацію, що склалася упродовж десятиліть у Лаврі. Він зауважив, що відродження монастиря відбулося у 1988 році, коли урядовим рішенням Українській православній церкві було передано у користування комплекс будівель і споруд Дальніх печер, а невдовзі - у 1990 році - і комплекс Ближніх печер.

«Наголошуємо, що усі об'єкти заповідника залишаються у державній власності, у безоплатне користування релігійній громаді передаються корпуси, якими монастир користується ще з 1988 року, та будівлі, що раніше належали Інституту епідеміології та інфекційних хвороб», - сказав Балюрко.

«Мова йде лише про безоплатне користування майном, а не про відчуження», - наголосив він.

Такі правовідносини між державною та релігійною громадою передбачені діючим законодавством, зокрема Господарським кодексом. Саме на таких умовах у Києві діють: Фролівський жіночий монастир, Свято-Покровський монастир, Церква Різдва Христового (біля річкового вокзалу) та інші, йдеться у повідомленні Мінкульту.

Також законодавство передбачає і зворотній шлях: держава може повернути майно, якщо користувач неналежним чином його утримує. Крім того, відповідно до чинного законодавства, між заповідником та монастирем укладено охоронні договори на пам'ятки - будівлі та споруди, якими користується на безоплатній основі чернеча громада.

Тепер, згідно із законодавством, витрати на утримання буде нести релігійна громада.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Кабінет міністрів прийняв розпорядження про передачу 75 об’єктів і споруд Києво-Печерської лаври (нижня Лавра) у безоплатне користування чоловічому монастирю Української православної церкви (Московський патріархат).

«Прийняття урядового розпорядження юридично впорядкує фактично існуючу ситуацію, що склалася продовж десятиліть у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі (чоловічий монастир). Хочу підкреслити: мова йде лише про безоплатне користування майном, а не про відчуження», - наголосив міністр культури Леонід Новохатько.