Кияни штурмували будівництво на Десятинному провулку (фото)

Акцію почали о 8 ранку / Фото: Ігор Луценко

Сьогодні о 8 ранку декілька десятків киян зайняли територію будівництва на Десятинному провулку 3-5 у Києві.

Активісти почали демонтаж паркану і ліквідацію підкопу під сусідні будинки, аж поки їх з території не витіснила міліція.

Про це УНІАН повідомив один з організаторів акції Ігор Луценко.

Учасники акції твердять, що своїми діями вони "приступили безпосередньо до виконання постанови київського Окружного суду від 11 червня 2013 року про негайне припинення будівельних робіт на даній території, до набрання законної сили рішенням суду з приводу законності будівництва".

Активістів відтіснила міліція / Фото: Ігор Луценко

Кияни спробували законсервувати археологічні артефакти, що знаходяться на території, але з’явилися працівники міліції і почали проводити затримання учасників акції. Активісти повідомляють про одного затриманого.

"На цей момент на десятинному провулку затримано одну особу. Інших відбили. Міліція взяла під охорону територію будівництва", - написав Луценко у своєму Facebook.