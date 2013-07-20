У КМДА розповіли, коли відкриють реконструйовану колону Магдебурзького права

Колону вважають найстарішим пам’ятником Києва

У Києві з нагоди відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі 28 липня о 20.00 відбудеться відкриття після реконструкції Колони Магдебурзького права.

Під час урочистостей також відбудеться чин освячення пам’ятника, після якого на набережній Дніпра відбудеться концерт та світломузичне шоу, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

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Колону Магдебурзького права також називають нижнім пам’ятником Святому Володимиру. Колона розташована на Дніпровських схилах біля Набережного шосе на Подолі. Монумент встановлено на честь повернення Києву Магдебурзького права у 1802 році, він вважається найстарішим з існуючих пам’ятників у столиці.

У 1914-1915 роках було споруджено сходи, що з’єднали Олександрівський узвіз і набережну Дніпра.