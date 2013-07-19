Активісти: Контрактову площу перетворять на величезну автопарковку

Активісти розсекретили документи / Фото: Олександр Проценко

Контрактову площу перетворять на величезну парковку, а пам’ятник Сагайдачному перенесуть, оскільки він заважає забудовнику Гостиного двору.

Про це заявили учасники круглого столу, присвяченого «розсекреченому проекту реконструкції Гостиного двору на столичному Подолі», - повідомляє видання «Комментарии».

За словами активістів, на отримання доступу до матеріалів проекту вони витратили майже півтора року, причому домогтися цього вони змогли лише через суд. І аналіз отриманої документації дозволяє сказати, що на догоду апетитам забудовника Гостиного двору буде реконструйована вся прилегла територія, а її функціональне призначення змінять.

Зокрема, проектом передбачено появу 340 паркомісць на прилеглій території для обслуговування потреб торгового центру (за наявною інформацією, забудовник уже не приховує, що будує зовсім не культурний центр, як заявлялося раніше). Таким чином, Контрактова площа і фактично, і юридично перетворюється на величезну автостоянку під відкритим небом, що, у свою чергу, ставить хрест на планах щодо перетворення площі на пішохідну зону.

Забудовник уже не приховує планів

Також проектом пропонується перенести пам’ятник Гетьману Сагайдачному, який стоїть на початку вулиці його ж імені. «Забудовники Гостиного двору не бачать пам’ятник Сагайдачному на його місці. Він їм заважає, тому що з вулиці Сагайдачного не буде видно вхід у торговий центр, – пояснив представник ініціативи «Збережи старий Київ» Ігор Луценко. – Тому вони пропонують місту його перенести на кілька метрів праворуч або ліворуч. Сергій Целовальник це схвалив».

При цьому пам’ятник Петру Могилі, який планується встановити на площі, стоятиме серед машин. Крім того, не зовсім зрозуміла і доля пам’ятника Григорію Сковороді та розташованого за ним скверу: у проекті він позначений як місце «для залучення інвестицій». Що це означає, в проекті не уточнюється. Активісти не виключають, що там може з’явитися друга черга торгового центру.

Загалом ж аналіз документів, за словами експертів, свідчить про очевидний непрофесіоналізм виконавців та низьку якість проекту, а також про численні порушення законодавства в галузі містобудування та охорони пам’яток.

Також експерти відзначають, що ТОВ «Проектні системи ЛТД», які спланували Гостиний двір як об’єкт найвищої, 5 категорії складності (оскільки будівля стоїть на тунелі метро), не має ліцензії на проектування таких споруд.

Висота Гостиного двору збільшиться щонайменше на 4 метри

Як відомо, конфлікт довкола Гостиного двору на столичному Подолі триває вже другий рік. Протистояння ознаменувалося неодноразовими бійками з противниками перетворення будівлі на торговий центр – із залученням «спортсменів» і беркутівців, незаконним облаштуванням сауни на горищі, вирубкою ялинок у внутрішньому дворі будівлі.

Також варто нагадати, що на початку березня директор наглядової ради ПАТ «Укрреставрація» Маркіян Лубківський пообіцяв, що скандальний об’єкт стане центром української присутності на Подолі, де проводитимуться концерти, виставки та інші культурні заходи, спрямовані на популяризацію української культури.