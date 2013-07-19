Опозиціонери розповіли, в яких питаннях згодні з Поповим

За словами Бондаренко, опозиція зійшлася з Поповим по трьох позиціях

Народні депутати-мажоритарники від опозиції заявили, що знайшли взаєморозуміння з головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим з ключових питань суспільно-політичного життя Києва і готові співпрацювати за цими напрямами.

Про це після зустрічі з Поповим заявив на брифінгу народний депутат від «Батьківщини» Володимир Бондаренко.

«Ми вважаємо, що голова Київської міської державної адміністрації повинен звернутися до Верховної Ради і чітко заявити про свою позицію, що він вимагає визначити дату виборів у Києві і призначити вибори в Києві. Це повністю залежить від Верховної Ради», – заявив Бондаренко.

Також, за словами депутатів-опозиціонерів, які представляють інтереси киян у парламенті, знайдено взаєморозуміння з питання відновлення роботи районних рад у місті Києва і з питання необхідності вимагати повернення до міського бюджету 100% суми податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

«У Олександра Павловича ситуація складна, ми його розуміємо. Він людина, якою як мінімум намагаються маніпулювати. Але якщо ми ці три питання задекларуємо, ми в усіх цих питаннях будемо з ним разом. У нас склалося враження, що ми зійшлися з Олександром Поповим по всіх трьох позиціях», – резюмував Володимир Бондаренко.

Єдність позиції з перерахованих питань з депутатами від опозиції підтвердив на своєму брифінгу і голова КМДА Олександр Попов. Він в черговий раз підкреслив, що його позиція – «в Києві мають бути легітимні, законно обрані органи влади». Вимоги Попова про фінансову самостійність Києва – причому не тільки щодо повернення ПДФО, а й щодо збільшення сум на виконання Києвом столичних функцій – ще раніше були подані до Кабміну в якості законодавчих ініціатив КМДА. Що ж до відновлення роботи райрад, Олександр Попов визнав, що вважає це доцільним, але запропонував винести питання на широке громадське обговорення.