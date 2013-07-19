Попов через непрацюючу Київраду погрожує подорожчанням проїзду

За словами Попова, ціни на проїзд у громадському транспорті можуть збільшитися в будь-який момент

Запровадження єдиного електронного квитка у Києві не потребує бюджетних фінансувань, проте вартість проїзду може бути збільшено в будь-який момент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час брифінгу повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Запровадження єдиного електронного квитка не потребує бюджетних фінансувань. Ми провели інвестиційний конкурс і компанія, яка буде обслуговувати систему електронного квитка, готова інвестувати свій фінансовий ресурс для реалізації цього проекту. Тому місту це обійдеться безкоштовно», – зазначив Попов.

Що стосується збільшення вартості проїзду, то, за його словами, це питання ще не вирішено. «Така необхідність давно є, але поки що ми цей процес утримаємо. Якщо в нас ситуація буде заходити в глухий кут і не буде працювати міська рада, прибутку у цих підприємств немає, тому це питання може стати в будь-який момент», – зауважив голова КМДА.