Екс-начальник РВВС стверджує, що Індило помер через напад епілепсії

Колишній начальник Шевченківського РВВС посилається на інформацію, отриману від односельчанки Індила

Екс-начальник Шевченківського райуправління міліції Києва Петро Мірошниченко, який є свідком у справі щодо обставин смерті студента Ігоря Індила, вважає, що він не міг травмуватися внаслідок падіння з лавки під час перебування у камері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідок сказав сьогодні під час засідання Деснянського районного суду Києва, який розглядає кримінальну справу щодо обставин смерті Індила.

«Не могла бути ця травма смертельною при падінні з цієї лавки. Скоріш за все, це падіння в кімнаті при Приходькові (Сергій Приходько, дільничний інспектор Шевченківського райуправління міліції – УНІАН) і Хоменку (друг Індила, який поїхав з ним до райуправління – УНІАН)», – сказав Мірошниченко.

Після цього випадку, який стався 17 травня 2010 року, за словами свідка, через певний час до міліції зателефонувала жінка і повідомила факти з життя студента, оскільки тривалий час проживала в одному селі з родиною Індило.

«З її слів, у цієї дитини була травма в 4 роки. У нього, на її погляд, була епілепсія. Він лікувався у неврологічній лікарні. Співробітники внутрішньої безпеки поїхали в обласну лікарню, подивилися історію хвороби, і там чітко написано зі слів мами, де вона жаліється, що в дитини з 4-х років при падінні сильні головні болі, він втрачає зір, вночі не спить, ходить», – розповів Мірошниченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 липня, Деснянський райсуд Києва розпочав розгляд по суті кримінальної справи щодо обставин смерті Індила у Шевченківському райуправлінні міліції.

Індило помер у Шевченківському райуправлінні міліції 18 травня 2010 року – дільничний міліціонер забрав Індила з одного із гуртожитків у відділення міліції, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками райуправління міліції. Пізніше справа була передана на розслідування до прокуратури столиці. У прокуратурі заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.

5 січня 2012 року Деснянський райсуд засудив дільничного Приходька, обвинувачуваного у причетності до загибелі Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Перед цим суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного підсудного – старшого інспектора Шевченківського райуправління міліції Сергія Коваленка. Цю справу за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

12 січня 2012 року адвокат батьків Індила подав скаргу в Апеляційний суд Києва на рішення Деснянського райсуду про умовне засудження колишнього співробітника міліції, який обвинувачувався у причетності до смерті студента.

15 травня цього року Апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу і направив на новий судовий розгляд кримінальну справу за фактом смерті Індила.