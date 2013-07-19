КМДА за намети на Майдані подала до суду на депутата від «УДАРу»

Каплін подавав заявку на проведення мітингу Врадіївського ходу на Майдані

Київська міськдержадміністрація подала позов до суду на народного депутата від «УДАРу» Сергія Капліна.

Розгляд справи заплановано сьогодні на 16.00 в Окружному адміністративному суді м. Києва. Справу розглядатиме суддя Богдан Санін, повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР» з посиланням на Капліна.

«КМДА подала на мене в суд як на керівника громадських організацій «Рух простих людей» і «Народна антикорупційна армія». Від цих двох організацій ми подавали заявку на проведення підсумкової акції – мітингу-протесту Врадіївської ходи на Майдані Незалежності. Мене викликали до суду по телефону. Предмет позову я не знаю. Очевидно, через встановлення наметів та проведення нічної акції на Майдані Незалежності», – сказав Каплін.

Депутат наголосив, що він отримав дозвіл на проведення акції. «Але ми подавали заявку на проведення безстрокової акції на Майдані Незалежності. І тепер, очевидно, щоби заборонити подальше проведення акції, суд ухвалить рішення про її припинення», – відзначив Каплін.