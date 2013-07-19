Попову не вдалося домовитися з опозицією

Попов все ще сподівається на зустріч з Кличком, Яценюком і Тягнибоком

Консультації голови КМДА Олександра Попова з опозиційними народними депутатами, обраними у мажоритарних округах у Києві, не призвели до порозуміння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив Попов.

За його словами, він вважав своїм посадовим обов’язком провести консультації щодо можливості відновлення нормальної роботи Київради, і сьогодні відбулася зустріч з народними депутатами.

«Консультації, на жаль, не завершились порозумінням. Тому, на мою думку, кияни сьогодні стають заручниками політики. На жаль, політика сьогодні не дає можливості надати нормальні соціальні гарантії тим, хто цього потребує», – сказав голова КМДА.

За словами Попова, він обов’язково доведе суть перемовин до депутатів Київради, адже саме вони приймають остаточне рішення щодо проведення засідання.

Також він має намір звернутись до профспілкових організацій столиці з пропозицією організувати громадські слухання, на яких можна буде дізнатись думку громадськості.

Попов наголосив, що він не має повноважень вирішувати, коли і де проводити засідання міської ради. «Я лише звертаюсь до депутатів Київради і кажу, що нам потрібно провести засідання бодай для вирішення бюджетних питань», – сказав він.

Крім того, Попов повідомив, що звернувся до керівників політичних партій щодо можливості провести зустріч з ними у понеділок, 22 червня, о 12.00.

«Я не знаю, чи відбудеться ця зустріч, але я буду чекати. Я вважаю, що це буде екзаменом на рахунок того, чи є інтереси окремого киянина дійсно важливими для того чи іншого політика», – сказав він.

Також голова КМДА висловив позицію щодо проведення виборів у Києві. «Я вважаю, що в Києві мають бути призначені вибори. Якщо говорити про офіційні звернення до Верховної Ради, то КМДА висловлює свою позицію разом з Київською міською радою, тому що ми є її виконавчим органом. Я вважаю, що при підготовці до наступного засідання ми повинні звернутись до парламенту щодо ситуації, яка склалася. Але задля цього, за регламентом, депутати також мають проголосувати», – зазначив Попов.