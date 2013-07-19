У відвідувачів їдальні київського бізнес-центру знайшли сальмонельоз

Діагноз «сальмонельоз» поставили 13 пацієнтам / Фото: agrobk.ru

У лікарнях Києва з отруєнням залишаються 37 працівників приватної фірми, що вживали комплексні обіди зі служби доставки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник відділу санітарної охорони території Державної санітарно-епідеміологчної служби України Олександр Заїка на прес-конференції.

За його словами, станом на 18 липня столична СЕС підтвердила діагноз «сальмонельоз» у 13 пацієнтів.

«Внаслідок отруєння загалом постраждало 52 працівники столичної приватної фірми, 37 з них отримують повноцінну медичну допомогу у різних лікувальних закладах Києва. Службою, що готувала обіди, було не дотримано вимог санітарного законодавства, зокрема, режимів приготування, транспортування їжі. Розслідування причин цього спалаху триває», – зазначив Заїка.

Доцент кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Микола Корчинський поінформував про стан 37 пацієнтів. «Перебіг хвороби – нетяжкий, у реанімацію ніхто не потрапив, зневоднення у хворих – 1-2-го ступеня. Усе, чого потребують пацієнти, це грамотне лікування, зокрема, промивання кишечнику, даються ентеросорбенти», – сказав Корчинський.

За словами Заїки, з початку червня в Україні зареєстровано 10 спалахів гострих кишкових інфекцій, з яких 2 – у дошкільних закладах Києва та Миколаєва.

«Усього за літній період від гострих кишкових інфекцій в Україні постраждали 186 осіб, серед них 55 дітей. Основною причиною отруєнь є сальмонельоз. Питання сезонного росту кількості кишкових інфекцій завжди перебуває на контролі ДержСЕС та МОЗ», – зазначив Заїка.