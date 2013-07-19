Настоятель Лаври зізнався, що підсобні об'єкти вони «просто відбирали»

Павло Лебідь відзначив, що Кабмін передав УПЦ МП те, чим вони і так користувалися

Настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло хоче виселити з Лаври структури, які не мають відношення до історії Церкви. Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Вести» від 19 липня 2013 року.

Так, у відповідь на питання: «Як бачите розвиток Лаври в майбутньому, що збираєтеся тут відреставрувати, що хочете змінити?», настоятель сказав:

«Хочу виселити структури, які не мають відношення до історії Церкви. Музей книгодрукування, наприклад, має відношення до монастиря. Адже загальновідомо, що саме в Києво-Печерській Лаврі починалося перше регулярне книгодрукування у слов'янському світі. А Інститут підвищення кваліфікації (тепер він називається Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв), «Танцююча блоха» (так називають у народі Музей мініатюр народного умільця Сядристого), Музей театру, Інститут прикладного мистецтва – все це дуже далеко як від монастиря, так і від заповідника. Адже заповідник називається «Музей «Києво-Печерська Лавра». Я хочу, щоб монастир був монастирем. Що стосується лікарні, яка розташована тут (йдеться про інфекційну лікарню, в якій, зокрема, перебувають ВІЛ-інфіковані – Авт.), то я висловив свою думку: їй тут не місце. Проте я нікого з хворих і лікарів виганяти не збираюся, їм повинні підшукати гідне приміщення».

Коментуючи той факт, що недавно Міністерство культури України передало УПЦ у безвідплатне користування 75 об'єктів на території Лаври, Владика Павло зазначив: «На жаль, я поки що цього переліку не бачив. Думаю, що вони передали все, чим ми користуємося, і що ми і так самі відреставрували. Адже ви знаєте, як ми відстоювали кожен об'єкт – ми їх просто відбирали, і я цього не приховую. Отже нам передають те, що ми вже фактично маємо. Правда, сказали, що допомагати нам більше не будуть. Хоча нам особливо і не допомагали, так, помалу давали на реставрацію. Але ми не засмучуємося».