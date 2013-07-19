Блокада Київради загрожує життєдіяльності столиці – експерт

На думку Черненка, КМДА необхідно провести діалог з лідерами опозиції

Київ не зможе довго нормально функціонувати без роботи представницької влади – Київради. Таку думку висловив керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко.

«Звичайно, блокада Київради опозицією загрожує нормальній життєдіяльності міста. Я б тут провів паралель з автомобілем, у якого заглух двигун. Водій – міськадміністрація. І пасажири – самі кияни, платники податків – штовхають його щосили, і він начебто котиться. Але не так швидко, як їхав би з працюючим двигуном. І потім, наскільки у них вистачить сил тягнути місто? Потрібно, щоб хтось, хто має відповідні повноваження, задавав темп і напрямок», – сказав Євген Черненко.

За його словами, за законодавством без санкції Київради КМДА не має права вирішувати навіть тактичні бюджетні питання. «Свіжий приклад: уряд виділив місту кошти на добудову метрополітену на Теремки та реконструкцію Поштової площі, доплати бюджетникам. Без рішення Київради Попов, як би не хотів, з цих грошей ні копійки не має права направити будівельникам і вчителям з лікарями. Моментально піде під суд», – зазначив експерт.

На його думку, столичній міській владі важливо сьогодні провести конструктивний діалог з лідерами опозиційних партій і спробувати переконати їх зняти блокаду. «Я думаю, на зустріч з лідерами опозиції Попову потрібно прийти з розкладами з виконання бюджету, з питань, які місто має, але не може профінансувати без стабільної роботи Київради. Це повинно переконати політиків, в іншому випадку їм можна буде сміливо інкримінувати свідоме руйнування економіки і господарства столиці», – сказав експерт.

Як повідомлялося, голова КМДА Олександр Попов закликав лідерів опозиційних фракцій Верховної Ради Віталія Кличка, Арсенія Яценюка та Олега Тягнибока зустрітися 22 липня і обговорити питання щодо проведення засідання сесії Київради, до порядку денного якого пропонується внести виключно невідкладні соціально важливі питання життєдіяльності міста.

У відкритому листі до лідерів опозиції Попов висловив переконання, що їм «не байдуже благополуччя киян та розвиток нашого міста. Тому звертаюся до вас із закликом сісти за стіл конструктивних переговорів». «Через зрив пленарного засідання сесії Київради 11 липня сотні тисяч столичних лікарів, вчителів, соціально незахищених киян позбавлені муніципальних надбавок, зупинено фінансування будівництва метрополітену, реконструкції Поштової площі, ремонту міських доріг і ліквідації інших питань життєдіяльності міста», – сказано в листі.