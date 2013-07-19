У Києві хочуть побудувати концерт-хол на Дніпрі (фото)

У коцерт-холі обладнають зали-трансформери, які можна перепланувати під будь-яке шоу

У Києві збираються побудувати великий концертний хол на Дніпрі. Розміститься він практично на воді на лівому березі, в районі метро «Славутич».

У ньому зможуть проходити відразу кілька концертів у один день – для цього тут обладнали зали-трансформери, які можна легко перепланувати під будь-яке шоу і навіть льодову арену, повідомляють «Вести».

Такий проект затвердили у столичному інвестиційному агентстві при Київській міській державній адміністрації, тепер залишилося знайти інвестора.

Щоб до столиці приїжджало якомога більше світових знаменитостей (а значить, і туристів на їхні концерти), місту необхідний сучасний майданчик, який може конкурувати зі світовими – наприклад, з російським «Крокус сіті холом». Крім концертів у новій будівлі хочуть проводити симпозіуми, виставки та корпоративи – для цього разом із залом збираються будувати готель і розважальний центр.

В інвестиційному агентстві кажуть, що цим проектом вже зацікавилися іноземці. Правда, для того щоб почати будівництво, необхідно залагодити деякі питання із землевідведенням.

Директор Палацу «Україна» Михайло Кулиняк конкуренції не боїться. «За двадцять років незалежності в Києві не побудували жодного концертного залу. Тому будувати треба, і чим більше, тим краще», – вважає він.

У директора Палацу «Україна», до речі, теж грандіозні плани. Зараз він шукає спонсора для перебудови банкетного залу на 1500 осіб на шостому поверсі. «Ось в оперному театрі ресторан невеликий, й інвестор знайшовся швидко. А у нас велика площа. Хотілося б її зробити сучасною, щоб глядачі не тулилися по буфетам, а могли перед концертом піднятися сюди і посидіти», – говорить Кулиняк.

Також у Палаці збираються обладнати спортивний зал і поставити стіл для пінг-понгу. «У підвалі є кілька приміщень, які не використовуються, чому б там не поставити ігрові столи, якісь тренажери. У мене працюють у штаті 300 осіб. У вільний час вони зможуть туди спуститися і потренуватися», – зазначив Кулиняк.

Фото: vesti.ua