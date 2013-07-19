Настоятель Лаври пояснив, чому не ходить на засідання Київради

Владика Павло не згоден із системою роботи міськради

Настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородській і Чорнобильський Павло вже два роки не ходить на засідання Київської міської ради, оскільки «не згоден із системою роботи в Київраді». Про це він заявив у інтерв'ю газеті «Вести» від 19 липня 2013 року.

Відповідаючи на запитання «Владико Павле, ви є депутатом Київради від фракції Партії регіонів. Проте ми давно вас не бачили в залі засідань. Ви говорили, що вам не подобається, що там відбувається, і навіть балотуватися більше не будете. Чому?», настоятель Лаври сказав: «Так, я там не був уже два роки. Розповім, як це було. Мене запросили балотуватися від комуністів, попросили благословення у Блаженнішого Володимира».

На зауваження журналіста: «Як – комуністи? Вони ж руйнували церкви!», митрополит Павло заперечив: «А хіба нинішні не руйнують? Є депутати від більшості, які негативно ставляться до передачі будівель Церкві. Я нічого зараз не говоритиму про комуністичну ідеологію. Але ті, хто при комуністах були віруючими, ті віруючими й залишилися. А думаєте, після розвалу СРСР усі звернулися до Церкви? Ні, хто ходив, – той і ходить. Це були істинно віруючі люди. А зараз багато хто ходить до церкви, тому що це модно й престижно в тих колах, де вони обертаються. У мене є друзі-комуністи. Приміром, я дружу з Ігорем Калєтніком. Я і хотів їх підтримати, отримав благословення Митрополита йти з ними на вибори. Але тут приходять інші мої друзі – Василь Горбаль і Володимир Дейнега і говорять: мовляв, Владико Павло, що ж ви з комуністами йдете, ви ж завжди були поряд із нами від самого початку нашої партії. Знову пішли до Митрополита й отримали благословення йти від Партії регіонів».

Проте настоятель лаври не ходить на засідання Київради, оскільки, за його словами, «не згоден із системою роботи в Київраді. Ставляться на голосування питання, іноді й ті, які не співпадають із моїм світоглядом, із моєю совістю. І я повинен, приміром, голосувати, коли передають щось Філарету. А коли нам не дають нічого, то я повинен мовчати? Тому вирішив: на засідання не піду. При всій моїй повазі до Олександра Попова, Галини Гереги».