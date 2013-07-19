На столичних Позняках загорівся трамвай з пасажирами (фото)

Займання почалося в кабіні водія

Столичні трамваї стають загрозою для киян та гостей столиці. За останні два тижні трапився вже третій випадок загоряння цього виду транспорту, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

Як зазначається в повідомленні, 18 липня о 15:05 неподалік від станції метро «Позняки» трапилася пожежа у трамваї, котрий рухався до станції метро «Лісова». У салоні трамваю знаходилось близько 10 пасажирів та водій. Відчувши дим, водій зупинив транспортний засіб та відчинив двері, після чого пасажири повиходили назовні й уникнули загрози. Рятувальники, котрі за кілька хвилин прибули на місце, ліквідували вогонь за допомогою 4 порошкових вогнегасників та води о 15:26.

Внаслідок вогню частково пошкоджено та згоріли кабіна водія, внутрішня обшивка салону, сидіння та вікна. Пасажири та водій не постраждали.

За словами водія трамваю, займання почалося у його кабіні, де замкнуло електропроводку на панелі приладів. Спочатку почалося непомітне тління, а далі вогонь розійшовся по конструкціях.

Фото: kyiv.mns.gov.ua