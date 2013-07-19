Суд продовжив розгляд справи Індила

Обвинувачений міліціонер Сергій Приходько попросив ще одного адвоката

Деснянський районний суд міста Києва розпочав розгляд кримінальної справи по суті щодо обставин смерті студента Ігоря Індила у Шевченківському райуправлінні міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Ірина Дігтяр оголосила про продовження розгляду справи, після чого обвинувачений міліціонер Сергій Приходько попросив суддю допустити у якості його захисника ще одного адвоката – Георгія Моісеєва. Головуюча дозволила адвокатові проводити захист обвинуваченого.

Наразі в суді відбувається допит свідка – Олександра Мельника, який 17 травня 2010 року був оперативним черговим у Шевченківському райуправлінні міліції.

Як повідомляв УНІАН, Індило помер у Шевченківському райуправлінні міліції 18 травня 2010 року – дільничний міліціонер забрав Індила з одного із гуртожитків у відділення міліції, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками райуправління міліції. Пізніше справа була передана на розслідування до прокуратури столиці. У прокуратурі заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.

5 січня 2012 року Деснянський райсуд столиці засудив дільничного Сергія Приходька, обвинувачуваного у причетності до загибелі Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Перед цим суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного підсудного – старшого інспектора Шевченківського райуправління міліції Сергія Коваленка. Цю справу за частиною 1 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

12 січня 2012 року адвокат батьків Індила подав скаргу до Апеляційного суду Києва на рішення Деснянського райсуду про умовне засудження колишнього співробітника міліції, який обвинувачувався у причетності до смерті студента.

15 травня цього року Апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу й направив на новий судовий розгляд кримінальну справу за фактом смерті Індила.

Наприкінці червня Деснянський райсуд Києва закінчив попередній розгляд справи щодо обставин смерті студента Індила та призначив справу до розгляду по суті.