Попов сьогодні зустрінеться з нардепами від «Батьківщини» і «Свободи»

На зустрічі буде обговорюватися можливість проведення засідання Київради

Сьогодні відбудеться зустріч голови Київської міськдержадміністрації Олександра Попова з народними депутатами, обраними у мажоритарних округах у Києві.

Як повідомляє прес-служба КДМА, після зустрічі заплановано брифінг Попова.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня голова КМДА Попов закликав лідерів опозиційних фракцій Верховної Ради Віталія Кличка, Арсенія Яценюка та Олега Тягнибока зустрітися 22 липня та обговорити питання щодо проведення засідання сесії Київради, до порядку денного якого пропонується внести виключно нагальні соціально-важливі питання життєдіяльності міста.

У відкритому листі до лідерів опозиції Попов висловив переконання, що їм «не байдуже благополуччя киян та розвиток нашого міста. Тому звертаюсь до вас із закликом сісти за стіл конструктивних переговорів».

«Через зрив пленарного засідання сесії Київради 11 липня сотні тисяч столичних лікарів, вчителів, соціально незахищених киян позбавлені муніципальних надбавок, зупинено фінансування будівництва метрополітену, реконструкції Поштової площі, ремонту міських доріг та вирішення інших питань життєдіяльності міста», – сказано в листі.

11 липня у Києві кілька сотень людей під прапорами опозиційних сил, а також незалежні активісти протестували проти нелегітимного, на їхню думку, засідання Київради.

Також представники партій «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» заблокували трибуну Київради, заявляючи, що рада втратила легітимність 2 червня, коли завершився п'ятирічний термін її повноважень.

Заступник міського голови – секретар Київради Герега звернулась до міліції і прокуратури Києва із заявою розпочати розслідування щодо вчинення хуліганських дій та зриву засідання Київради 11 липня.

Кличко 18 липня заявив, що «УДАР» протидіятиме всіма методами, щоб не допустити проведення нелегітимної сесії Київради.

Представники «Батьківщини» і «Свободи» висловили намір зустрітись з Поповим 19 липня.