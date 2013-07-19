Київський суд дав полякові 2 роки за жарт про бомбу в літаку

Громадянин Польщі заявив стюардесі, що в його валізі знаходиться бомба / Фото: desportes.com

Вироком Солом’янського райсуду столиці 48-річного громадянина Польщі, який у міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) налякав екіпаж літака неправдивим повідомленням про бомбу, засуджено до двох років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Солом’янського району Києва, інцидент стався у вересні минулого року. Польський бізнесмен, перебуваючи на борту літака рейсу Київ – Катовіце, заявив стюардесі, що в його валізі знаходиться бомба.

Виліт повітряного судна було відкладено на 4 години, а пасажирів евакуйовано. Спеціалісти провели обстеження літака, однак вибухонебезпечних пристроїв або речовин на борту не виявили.

Винуватець інциденту згодом зізнався, що був нетверезим і повідомлення про бомбу зробив жартома.

Солом’янський райсуд, оцінивши докази у кримінальній справі, визнав повністю доведеною вину чоловіка у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) та засудив його до 2 років в’язниці.

Окрім того, суд частково задовольнив позовні вимоги авіакомпанії та аеропорту «Київ» і зобов’язав порушника відшкодувати завдані ним збитки на загальну суму понад 70 тис. грн.