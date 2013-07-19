Міліція відпустила всіх затриманих уночі на Майдані - координатор ходи

Під час розгону мітингу проти свавілля міліції на Майдані Незалежності у Києві міліція затримала вісьмох учасників акції, але вже відпустила їх.

Про це повідомляє радіо Свобода з посиланням на координатора Врадіївської ходи Василя Любарця. За його словами, один з учасників акції потрапив до лікарні.

Любарець назвав дії правоохоронців «моральним ударом по громадянах, які прийшли на Майдан шукати справедливості». «Це не випадки, це система, вона працює безвідмовно, коли молодики в шоломах б’ють людей», – наголосив він.

Любарець вважає цю акцію протесту успішною. «Люди відкриваються, вони бачать, що тут немає фальшу, вони долучаються, і в їхніх очах з’являється надія», – наголосив активіст.