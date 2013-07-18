Суд у справі Індила оголосив перерву до завтра

Завтра суд продовжить допит свідків

Деснянський райсуд Києва завтра продовжить розгляд справи щодо обставин смерті студента Ігоря Індила в Шевченківському райуправлінні столичної міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, після допиту свідка – лікаря швидкої допомоги, який приїздив на виклик у Шевченківський райвідділ 17 травня 2010 року для надання допомоги Індилу Едуарда Попутняка, суддя Ірина Дигтяр оголосила про те, що розгляд справи розпочнеться завтра о 10.00.

Під час завтрашнього засідання суду продовжиться допит свідків у справі.

Як повідомляв УНІАН, Індило помер у Шевченківському райвідділі міліції 18 травня 2010 року – дільничний міліціонер забрав Індила з одного із гуртожитків у відділення міліції, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками райуправління міліції. Пізніше справа була передана на розслідування до прокуратури столиці. У прокуратурі заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.

5 січня 2012 року Деснянський райсуд столиці засудив дільничного Сергія Приходька, обвинувачуваного у причетності до загибелі Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Перед цим суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного підсудного – старшого інспектора Шевченківського райуправління міліції Сергія Коваленка. Цю справу за частиною 1 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

12 січня 2012 року адвокат батьків Індила подав скаргу до Апеляційного суду Києва на рішення Деснянського райсуду про умовне засудження колишнього співробітника міліції, який обвинувачувався у причетності до смерті студента.

15 травня цього року Апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу й направив на новий судовий розгляд кримінальну справу за фактом смерті Індила.

Наприкінці червня Деснянський райсуд Києва закінчив попередній розгляд справи щодо обставин смерті студента Індила та призначив справу до розгляду по суті.