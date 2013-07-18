«УДАР» заявляє, що під офісом партії 200 осіб влаштували пікет (фото)

В «УДАРі» впевнені, що пікет організувало керівництво МВС

У Києві офіс партії «УДАР» блокували близько 200 осіб, які не змогли пояснити, чого вони вимагають і навіщо прийшли.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Як зазначається в повідомленні, народні депутати Віталій Ковальчук, Валерій Пацкан, Ростислав Павленко та партійці «УДАРу» вийшли до мітингувальників і поцікавилися метою їх зібрання.

У відповідь один з пікетувальників сказав, що вони протестують проти платних мітингів, які нібито організовують опозиційні сили.

Заступник голови партії «УДАР» Віталій Ковальчук заявив, що «УДАР» ніколи не збирав людей на акції за гроші і не робитиме цього. З Врадіївки йшли активісти на знак протесту проти безчинств і безкарності міліції, підкреслив Ковальчук.

За інформацією «УДАРу», керівництво правоохоронних органів, якому не подобаються акції протесту громадян проти міліції, організувало кілька подібних мітингів проти опозиції. Зокрема, група з трьохсот людей – ветеранів МВС та афганців перебуває на площі Слави у Києві. Намагалися організувати і мітинг проти Врадіївської ходи сьогодні під МВС. А загальнонаціональним телевізійним каналам рекомендували висвітлювати дії опозиції у підтримці громадян у захисті їх прав як дестабілізуючі, стверджують в «УДАРі».

«Те, що сьогодні відбувається – це цинічний фарс. Міністр МВС замість того, щоб реагувати на свавілля своїх підлеглих щодо громадян, намагається усіляко придушити виступи людей проти безчинств міліції, – заявив Ковальчук. Тим самим міністр покриває злочинців. А влада використовує людей у провокаціях задля нівелювання громадської думки і позиції людей. Сьогодні влада, привівши людей під офіс партії «УДАР», ще раз продемонструвала, кого вона насправді боїться», – підкреслив заступник голови «УДАРу».

Фото: klichko.org