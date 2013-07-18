На Київщині міліція шукає двох зниклих хлопчиків

Хлопчики пішли з дому увечері 15 липня / Фото: mvs.gov.ua

На Київщині правоохоронці розшукують двох зниклих хлопчиків 11-ти та 13-ти років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Встановлено, що увечері 15 липня двоє неповнолітніх мешканців села Глібівка Вишгородського району (2002 та 2000 років народження), не повідомивши рідних, залишили своє місце проживання та до цього часу їх місцезнаходження невідоме.

До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо зникнення неповнолітніх та розпочато кримінальне провадження за вказаним фактом.

На даний час органами прокуратури та внутрішніх справ проводяться скоординовані заходи з метою встановлення місцезнаходження неповнолітніх. Прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, у кримінальному провадженні надані письмові вказівки.

Досудове розслідування в провадженні триває, його хід взято на контроль прокуратурою Київської області.