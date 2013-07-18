Свобода вирішила «спробувати поговорити» з Поповим

Іллєнко розповів, по що Свобода піде до Попова

Народні депутати фракції ВО «Свобода»вирішили зустрітися з головою КМДА Олександром Поповим у п’ятницю, 19 липня.

Про це Тиждень.ua повідомив народний депутат від «Свободи» Андрій Іллєнко.

«Завтра на 12 годину опозиційні депутати-кияни, зокрема і свободівці (я в тому числі), підемо на зустріч до Попова і спробуємо з ним поговорити», – заявив Іллєнко.

«Ми би хотіли послухати, що скаже пан Попов… За останніми його заявами, він готовий боротися за Київ і за проведення виборів в столиці. Однак, при цьому він досі не подав заяву про вихід з Партії регіонів і не подав у відставку з посади голови міської адміністрації, на яку його призначив Янукович. Якщо він справді щирий у своїх бажаннях і заявах, то повинен розірвати усі зв’язки з партією, яка не голосує за призначення виборів у Києві, яка фактично знищила місцеве самоврядування в столиці і робить все, щоб у столиці ці вибори не провести», – заявив Іллєнко.

На тему: Кличко на зустріч з Поповим не піде

Депутат вважає, що без цих двох рішень заяви Попова – це «лише цинізм і здригання повітря».

«Чому нагальні соціально-економічні питання не прийняли на легітимній сесії Київради у травні? Щоб потім цим шантажувати опозицію і змушувати визнавати нелегітимну Київраду? Можна внаслідок цього шантажу йти на поступки і визнавати цей орган, який вже фактично є узурпацією влади? Однак, в такому випадку це буде удар по Києву набагато більший, ніж ті виплати, про які вони говорять», - вважає свободівець.