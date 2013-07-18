У суді у справі Індила почався допит свідків

Суд допитав лікаря, який приїжджав для надання допомоги Індилу / Фото: zik.com.ua

У Деснянському районному суді Києва після закінчення кількагодинної перерви продовжився розгляд кримінальної справи по суті щодо обставин смерті студента Ігоря Індила в Шевченківському райуправлінні столичної міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Ірина Дігтяр оголосила про продовження судового засідання та допит свідків.

Наразі вона запросила на допит лікаря швидкої допомоги Едуарда Попутняка, який виїжджав 17 травня 2010 року в Шевченківський райвідділ міліції для надання допомоги Індилу.

Лікар зазначив, що 17 травня 2010 року його бригада виїжджала на виклик до райвідділу міліції двічі. Близько 20-ї години щодо серцевого нападу затриманого. Індило, за словами свідка, лежав у кімнаті для фотографування на підлозі в оточенні співробітників міліції.

«Він лежав на підлозі із закритими очима. Я почав оглядати зіниці. Під час тесту виявлення свідомості Ігор проявляв реакцію на подразнення. Потім почав чинити опір огляду. Коли оглянув голову, він вирвався. Далі огляд припинився, бо він не давав його обстежити», – сказав свідок, додавши, що на той час у студента не було тілесних ушкоджень та скарг на стан здоров'я.

Вдруге, за словами свідка, його бригада приїхала до райвідділу вночі і констатувала смерть Індила.

Як повідомляв УНІАН, Індило помер у Шевченківському райвідділі міліції 18 травня 2010 року – дільничний міліціонер забрав Індила з одного із гуртожитків у відділення міліції, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками райуправління міліції. Пізніше справа була передана на розслідування до прокуратури столиці. У прокуратурі заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.

5 січня 2012 року Деснянський райсуд столиці засудив дільничного Сергія Приходька, обвинувачуваного у причетності до загибелі Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Перед цим суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного підсудного – старшого інспектора Шевченківському райуправління міліції Сергія Коваленка. Цю справу за частиною 1 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

12 січня 2012 року адвокат батьків Індила подав скаргу до Апеляційного суду Києва на рішення Деснянського райсуду про умовне засудження колишнього співробітника міліції, який обвинувачувався у причетності до смерті студента.

15 травня цього року Апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу й направив на новий судовий розгляд кримінальну справу за фактом смерті Індила.

Наприкінці червня Деснянський райсуд Києва закінчив попередній розгляд справи щодо обставин смерті студента Індила та призначив справу до розгляду по суті.