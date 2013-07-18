Кличко на зустріч з Поповим не піде

«УДАР» відмовився домовлятися про проведення сесії Київради

«УДАР» не буде домовлятися з головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим про проведення незаконної сесії Київради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії з приводу запрошення Попова лідерам опозиційних парламентських фракцій провести переговори щодо подальшої роботи Київради.

Як заявили в «УДАРі», це запрошення з боку Попова до «відкритого і відвертого діалогу щодо проведення засідання Київради» є черговою спробою партії влади втягнути опозицію в кулуарні переговори.

«Про який «відвертий» діалог може йтись, якщо влада демонстративно нехтує правами киян і блокує призначення виборів у столиці? Нинішня Київрада нелегітимна і домовлятися про проведення незаконної сесії «УДАР» не буде», – наголосили в партії.

«УДАР» наполягає, що повинні бути призначені вибори мера Києва і депутатів Київради, і тільки так влада може продемонструвати, що готова почути громадськість та опозицію. «Усе інше – маніпуляції і шахрайство», – йдеться в заяві партії.

«Олександру Попову, якщо він так печеться про життя столиці, слід докласти зусиль до того, щоб у Києві нарешті відбулися вибори. І він, як ставленик партії влади, мав би переконати своє керівництво припинити порушувати Конституцію і змиритися з тим, що владу в столиці мають вибирати кияни, а не призначати Партія регіонів», – підкреслили в «УДАРі».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 липня, голова КМДА Олександр Попов закликав лідерів опозиційних фракцій Верховної Ради Віталія Кличка, Арсенія Яценюка та Олега Тягнибока зустрітися 22 липня та обговорити питання щодо проведення засідання сесії Київради, до порядку денного якого пропонується внести виключно нагальні соціально-важливі питання життєдіяльності міста.

У відкритому листі до лідерів опозиції Попов висловив переконання, що їм «не байдуже благополуччя киян та розвиток нашого міста. Тому звертаюсь до вас із закликом сісти за стіл конструктивних переговорів».

«Через зрив пленарного засідання сесії Київради 11 липня сотні тисяч столичних лікарів, вчителів, соціально незахищених киян позбавлені муніципальних надбавок, зупинено фінансування будівництва метрополітену, реконструкції Поштової площі, ремонту міських доріг та вирішення інших питань життєдіяльності міста», – сказано в листі.

Довідка УНІАН. 11 липня у Києві кілька сотень людей під прапорами опозиційних сил, а також незалежні активісти протестували проти нелегітимного, на їхню думку, засідання Київради.

Також представники партій «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» заблокували трибуну Київради, заявляючи, що Київрада втратила легітимність 2 червня, коли завершився п'ятирічний термін її повноважень.

Заступник міського голови – секретар Київради Герега звернулась до міліції та прокуратури Києва із заявою розпочати розслідування щодо вчинення хуліганських дій та зриву засідання Київради 11 липня.

У свою чергу лідер партії «УДАР» Віталій Кличко 18 липня заявив, що «УДАР» протидіятиме всіма методами, щоб не допустити проведення нелегітимної сесії Київради.