У Києві за добу виявили 10 артснарядів

Будівельники на Підвисоцького знайшли 9 артилерійських снарядів

За добу у столиці було виявлено 10 вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві.

Так, 17 липня на території будівельного майданчика за адресою: вул. Підвисоцького, 4-А, під час проведення земляних робіт будівельники виявили 8 артилерійських снарядів діаметром 76 мм, ще 1 – діаметром 152 мм.

Наступну знахідку було виявлено на території дирекції «Автотранспочта УДППЗ Укрпочта» на вул. Народного Ополчення, 13, що у Солом’янському районі. Будівельники під час проведення земляних робіт знайшли артилерійський снаряд діаметром 76 мм.

Дані боєприпаси були вилучені саперами 1-го Спеціального регіонального центру швидкого реагування оперативно-рятувальної служби Цивільного захисту ДСНС України та знешкоджені на полігоні.

Всього з початку року на території міста Києва вилучено та знешкоджено 597 вибухонебезпечних предметів часів ВВВ. Зокрема, 105 артилерійських снарядів, 42 мінометні міни, 5 ручних гранат, 3 підривника, 1 протитанкову міну, 1 аварійну бомбу та 440 стрілецьких набоїв.