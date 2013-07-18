На Київському водосховищі пройде етап «Формули-1»

«Формула-1» проводиться в акваторії Київського моря вже втретє

26-28 липня у Вишгороді на Київщині відбудеться черговий етап перегонів із Формули-1 на воді.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської обласної державної адміністрації.

«Уже третій рік поспіль найкращі пілоти найвидовищніших перегонів світу – Формула-1 – випробовуватимуть своїх «залізних коней» в акваторії Київського моря», – йдеться в повідомленні.

Цього року Гран-прі України буде лише другим етапом кубка світу. До Вишгорода пілоти провели лише гонку в Бразилії, де перемогу здобув фінський спортсмен Самі Селіо.

За перемогу у Вишгороді змагатимуться дев’ять команд: Qatar (Катар), Mad Croc F1(Італія), Nautica (США), Abu Dhabi (ОАЕ), CTIC China (Китай), F1 Atlantic (Португалія), Sweden (Швеція), Singha F1 (Італія), Caudwell Racing (Швеція). Загалом у заїздах братимуть участь 18 човнів.

У фаворитах команди з країн Близького Сходу, американці та шведи, зазначається в повідомленні.

Як поінформували в КОДА, окрім етапних перегонів, на глядачів очікує й традиційний заїзд на Кубок Президента України.

«Це особлива родзинка, адже тут пілоти демонструють усі свої технічні навички. Дуже видовищне дійство. Човни на швидкості 240 кілометрів долають повороти в 180 градусів та виписують на воді неймовірні кульбіти», – зазначається в повідомленні.

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк поінформував, що цього року «ми врахували зауваження глядачів і відмовилися від встановлення трибун. Усі бажаючі будуть мати доступ до арени на воді та насолоджуватися дійством».

За словами губернатора, очікується понад 80 тис. глядачів не тільки з України, але й з-за кордону.