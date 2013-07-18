Вищий госпсуд дозволив будівництво у буферній зоні Софії Київської

Вищий господарський суд України підлив масла у вогонь

Вищий господарський суд України залишив у силі рішення столичних судів про законність передачі землі під будівництво багатоповерхового житлового комплексу біля Софії Київської. Про це пише видання Комерсант-Україна.

Протягом трьох місяців прокуратура і сторони процесу можуть подати прохання про розгляд справи у Верховному суді. Активісти ж побоюються, що після прийнятого рішення забудовники, які вже звели вісім поверхів, можуть розгорнути будівництво на повну потужність.

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Як відомо, судові розгляди навколо будівництва житлового комплексу Fresco Sofia біля національного заповідника "Софія Київська" йдуть вже не перший рік. Дві земельні ділянки на вул. Гончара, 17-23 і Гончара, 21 були виділені рішенням Київради у 2004 та 2007 роках. Забудовник комплексу - ТОВ "Інвестиційно-будівельна група", незважаючи на протести громадськості, побудував вісім поверхів (передбачається, що Fresco Sofia матиме два яруси у вісім і дев'ять поверхів і підземний паркінг). На будівництво вже витрачено 40 млн грн кредитних коштів, а також $ 15 млн коштів інвестора.

У свою чергу, заповідник "Софія Київська" знаходиться в списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Через численні будівництва у буферній зоні заповідника, в тому числі і Fresco Sofia, на 37-й сесії ЮНЕСКО, яка в червні пройшла в Камбоджі, розглядалося питання про внесення Софії Київської та Києво-Печерської лаври до чорного списку ЮНЕСКО. Рішення так і не було прийнято, але Україні дали термін до 1 лютого 2014 удосконалити законодавство і зупинити будівництво у буферних зонах Софії Київської та Києво-Печерської Лаври.