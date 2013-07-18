Депутати від «Батьківщини» вирішили зустрітися з Поповим

Опозиціонери обговорять з Поповим ситуацію навколо Київради

У п’ятницю, 19 липня, народні депутати України від «Батьківщини», обрані за мажоритарними округами у місті Києві, зустрінуться з головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим.

Про це повідомляється на сайті цієї політичної сили.

В повідомленні зазначається, що зустріч відбудеться о 12.00 за адресою: вул. Хрещатик, 36 (приміщення КМДА).

«Депутати планують обговорити з ним ситуацію, що склалася в Києві після того, як міська рада втратила свою легітимність. Крім того, вони вимагатимуть, щоб голова КМДА направив звернення до Президента та Партії регіонів з вимогою терміново призначити вибори міськради та міського голови столиці», – підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 липня, голова КМДА Олександр Попов закликав лідерів опозиційних фракцій Верховної Ради Віталія Кличка, Арсенія Яценюка та Олега Тягнибока зустрітися 22 липня та обговорити питання щодо проведення засідання сесії Київради, до порядку денного якого пропонується внести виключно нагальні соціально-важливі питання життєдіяльності міста.

У листі до лідерів опозиції Попов висловив переконання, що їм «не байдуже благополуччя киян та розвиток нашого міста. Тому звертаюсь до вас із закликом сісти за стіл конструктивних переговорів».

«Через зрив пленарного засідання сесії Київради 11 липня сотні тисяч столичних лікарів, вчителів, соціально незахищених киян позбавлені муніципальних надбавок, зупинено фінансування будівництва метрополітену, реконструкції Поштової площі, ремонту міських доріг та вирішення інших питань життєдіяльності міста», – сказано в листі.

Довідка УНІАН. 11 липня у Києві кілька сотень людей під прапорами опозиційних сил, а також незалежні активісти протестували проти нелегітимного, на їхню думку, засідання Київради.

Також представники партій «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» заблокували трибуну Київради, заявляючи, що Київрада втратила легітимність 2 червня, коли завершився п'ятирічний термін її повноважень.

Заступник міського голови – секретар Київради Герега звернулась до міліції та прокуратури Києва із заявою розпочати розслідування щодо вчинення хуліганських дій та зриву засідання Київради 11 липня.

У свою чергу лідер партії «УДАР» Віталій Кличко 18 липня заявив, що «УДАР» протидіятиме всіма методами, щоб не допустити проведення нелегітимної сесії Київради.